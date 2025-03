Besi heeft het zwaar. Wanneer kopen?

Besi heft het zwaar. Gisteren daalde de koers met 5,35 euro naar 101,05.

De bodem van eind vorig jaar wordt getest. De trend vertoont nog geen stijging. Indicatoren geven aan dat het aandeel op zoek is naar een bodem.

Maar waar ligt deze? Is dat 84 euro in de weekgrafiek of zien we aanhoudende druk of 55 euro begin 2023. Ook bij een onverwachte kentering hoeven beleggers geen haast te maken. Gezien de oude top van 167 euro is voldoende ruimte om gedurende een opgaande rit om in te stappen.

