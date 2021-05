Besi kan aanval doen op oude top (79, nu 66)

Besi wist vrijdag nog eens 2,02% toe te voegen aan de koers op 65,78 euro.

Investtech: “Het aandeel is hiermee tien van de laatste 12 dagen gestegen. Technisch ziet het er ook goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

Analisten verwachten dat de koers kan stijgen naar 79 euro. Dat zou neerkomen op een terugkeer naar de high van eerder dit jaar. Dat was in een periode dat iedereen nog zat opgesloten in de lockdown en menigeen dacht dat de toekomst er digitaal gedreven uit zou zien. Het jubelende bezoek aan parken terrasjes zou wel eens het begin van het omslag kunnen zijn in het denken.

Het aandeel biedt een yield van 2,6% en een verwachte koers/winstverhouding van 21,6. Vooral de lage k/w is een aanjager voor de opgaande beweging. Een succesvolle aanval op de oude top is aannemelijk.

