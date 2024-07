Besi omhoog. Moet je willen geloven!

Het aandeel Be Semiconductor Industries NV (BESI) viel met zoveel als 7,1% en eindigde op 156 euro.

TA-commentaar Investtech: “Het aandeel is niet meer op één dag gedaald sinds 11 maart, toen de daling 8,9% bedroeg. Technisch ziet het er echter goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

Maar hoe waarschijnlijk is dat als het aandeel wordt verhandeld voor 68 keer de winst? De weekgrafiek ziet er niet zo goed uit met een dubbele top op 167 euro. In het verleden leidde dit tot een test van de vorige belangrijke bodem, wat in dit geval 125 euro zou zijn. Niet leuk voor je positie, wel voor de waardering om nieuwe kopers te lokken.

Puts schrijven? Zou ik voorlopig niet doen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19985 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht