Besi vlak bij doorbraak

Besi zag de omzet in de verslagperiode met 1,2% dalen naar 91,3 miljoen euro en rekent voor het hele jaar op een plus of min van 10%.

Dat is een ruime bandbreedte gezien de stijging van de orderportefeuille met 18% naar 118,6 miljoeneuro. Teleurstellend is de daling van de operationele winst met 30% naar 18,8 miljoen. Evenmin weinig fraai is de daling van het geschoonde nettoresultaat van 22,1 miljoen euro naar 13,9 miljoen. In het tweede kwartaal zullen de kosten sterker stijgen (35-40%) dan de omzet (5-25%).

Op 33,13 euro is de koers niet ver meer verwijderd van de weerstand iets beneden de 35 euro. Na een doorbraak kan de koers stijgen naar de oude top van 41,50 euro.

