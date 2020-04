Besi vs Fugro: De onverwachte winnaar

Besi en Fugro kunnen natuurlijk helemaal niet met elkaar worden vergelijken.

De een profiteert van de digitale slag van de maatschappij en de ander heeft last van de aanhoudende druk op de olieprijs als gevolg van de verminderde vraag. Beide bedrijven publiceren donderdag hun kwartaalbericht.

Het verschil

Charttechnisch lopen de kansen voor Besi en Fugro sterk uiteen. Besi staat op 29,74 euro bovenin de bandbreedte en is niet ver meer verwijderd van de weerstand van 31,00 euro. Fugro staat op 3,16 euro onderin de bandbreedte op zowel een charttechnische als historische steun. Het is wachten op een omslag waarna de koers ruimte heeft voor een stijging naar de weerstand van 5,70 euro. Fugro is daarmee de charttechnische winnaar in deze ministrijd.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

