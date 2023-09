Beter inzicht effecten ESG op resultaten

Achmea Investment Management heeft een innovatieve methodiek ontwikkeld die inzicht biedt in welke ESG-keuzes hebben geresulteerd in welke financiële resultaten. De methodiek maakt naast financiële ook non-financiële criteria identificeerbaar en kwantificeerbaar. Ook verhoogt het de transparantie in het beoordelen van vermogensbeheerders door inzicht te bieden in de prestaties van de verschillende ESG-afwegingen die op enig moment in een beleggingsproces gemaakt worden.

René Wijnen, Portfolio Manager Equities zegt in een toelichting: ”De opkomst en groei van ESG-beleggen hebben de wereld van beleggen sterk veranderd. Toch blijft het lastig te herleiden wat de precieze impact van ESG-beleid en -keuzes is geweest op de financiële prestaties van een beleggingsportefeuille. En welke keuze verantwoordelijk is voor welk deel van het rendement. Als Achmea Investment Management hebben we nu een methodiek die inzicht biedt in welke ESG-keuzes hebben geresulteerd in welke financiële resultaten.”

De nieuwe benadering van performance-attributie is gebaseerd op een bekende techniek in het domein van machine learning, en kan van grote waarde zijn voor portefeuillemanagers, vermogensbeheerders, bestuurders van institutionele beleggers en toezichthouders. Het biedt partijen meer transparantie, waardoor ze beter in staat zijn om de rendementen van hun beleggingsportefeuilles te verklaren.

Performance attributie

De methodiek maakt ook non-financiële criteria identificeerbaar en kwantificeerbaar. Een herkenbaar voorbeeld is de energiesector. Die heeft het afgelopen jaar financieel goed gepresteerd, maar is tegelijkertijd vaak onderwogen in de portefeuille van institutionele beleggers. Dit heeft rendement gekost. Wat ontbreekt is het inzicht in de vraag waarom de energiesector onderwogen is. Is dit het resultaat van:

• normatieve uitsluitingen (uitsluiten van de hele fossiele sector)?

• ESG-integratie (uitsluiten van de slechtst presterende bedrijven op basis van ESG-scores)?

• CO2-reductietargets (hanteren van een absoluut plafond en toepassen van een CO2-kaasschaaf)?

• actieve keuzes in een belegginsstrategie?

• of “all of the above”? In dat geval, is de vraag in welke verhouding?

Eddy Schekman

