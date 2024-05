Beurs wacht op banencijfers

Aandelenmarkten zijn in afwachting van de Amerikaanse banencijfers. In april is volgens de verwachting sprake van een groei van 240.000 na een stijging van 303.000 in maart.

De gepubliceerde cijfers zullen door analisten worden gebruikt voor een duiding van het monetaire beleid van de Fed, dat steeds meer vragen oproept over het aantal keren dat dit jaar de rente zal worden verlaagd. Hoop is er wel, anders zouden de Amerikaanse futures niet hoger staan: S&P +0,2%, Dow +1,1% en Nasdaq +0,6%. Euro/dollar onrustig hoger op 1,0735. Brent +0,2% op 83,87 dollar.

Johanna Kyrklund, CIO van Schroders, beoordeelt de richting van de financiële markten: “Hoewel ik nostalgisch ben over de jaren negentig, zijn de omstandigheden vandaag anders en menen we niet dat aandelen duur zijn. De aandelenmarkten hebben in het eerste kwartaal van dit jaar nieuwe hoogtepunten bereikt mede dankzij de rally in de afgelopen maanden van enkele van de grootste groeibedrijven. Het is begrijpelijk dat er nu enige bezorgdheid onder beleggers is ontstaan over de toekomstige richting van de markten. Als we echter naar de waarderingen onder de oppervlakte kijken, zien we dat de aandelenwaarderingen wereldwijd nog steeds behoorlijk aantrekkelijk zijn. Exclusief de grootste technologieaandelen handelt de S&P500 rond 19x de verwachte winst voor 2024, wat in lijn is met de recente geschiedenis. Aandelen op markten buiten de VS worden verhandeld tegen een aanzienlijke korting ten opzichte van de VS en onder 15-jaars medianen op de meeste maatstaven.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19729 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht