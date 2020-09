Beurscrisis duur langer dan tot oktober

Elke fase van de aandelenmarkt heeft zijn eigen aantrekkelijkheid. Hebben beleggers veel vertrouwen dan kopen ze groeiaandelen als technologie, dus aandelen me een hogere koers/winst. Andere sectoren winnen aan aantrekkelijkheid als het vertrouwen in de markt of de economie onder druk staat. Wanneer is de crisis voorbij?

In de afgelopen maanden heeft zich een verschuiving voltrokken. Technologie leek aan het einde te zijn van de opgaande cyclus. Koersuitslagen waren heftig en vaak zelfs sterker dan AEX, Dow Jones of S&P. Bekende koersrunners als Apple, Adyen, Amazon, Netflix, Tesla, Zoom en Microsoft botsen tegen de hoge muur van waarderingen. Ze zullen het sterker moeten hebben van groei nadat vooruitzichten over technologische kansen beleggers verder in de toekomst hebben laten kijken dan gebruikelijk.

De soms heftige reacties van aandelen passen vooral bij de aandelen met een hoge koers/winstverhouding. Een aandeel met een koers/winst van 20 zal minder sterk reageren dan een met een koers/winst van 40. Beleggers kijken weer naar groei en resultaten. De groeiende onzekerheid op de beurs zal de overstap vergroten naar aandelen met een lage koers/winst. Sla echter niet door bij de keuze. Extreem lage waarderingen als voor de banken en vastgoed zijn een weerspiegeling van de vrees voor opstapelende problemen als besmette leningen en leegstand.

Golfbeweging

De AEX heeft zich niet kunnen onttrekken aan de grote golfbeweging die gaande is. Deze wordt aangejaagd doordat het momenteel meer een markt is van traders dan van beleggers. Bovendien is de periode september/oktober niet de meest ideale periode. Traditioneel staan koersen dan veelal onder druk. Grote beurscorrecties hebben zich veelal in oktober voorgedaan gedurende de afgelopen 40 jaar.

Eind vorig jaar/begin dit jaar zag het er goed uit voor de AEX met een succesvolle aanval op de top van 570 uit het crisisjaar 2007. De index schoot begin dit jaar door naar 630 om vervolgens in enkele maanden razendsnel te dalen naar 430. De aanleiding was de uitbraak van het coronavirus en de gevolgen voor de wereldeconomie. Op z’n vroegst in 2022 zal de economie weer op het niveau staan van 2019, maar 2022 kan ook 2024 of 2025 worden bij een nieuwe golf van besmettingen. Een tweede virusgolf schijnt even natuurlijk te zijn als een correctie op een stijging van assets. De onzekerheid over het verloop van corona is terug te zien in de chart voor de AEX. Net als voor de Stoxx 50, DAX en CAC beweegt de Relatieve Sterke Index (RSI) zich tussen hoop en vrees. Het kan dus alle kanten opgaan. Het zijn geen markten om op koopjes te jagen.

Zorgelijk

Zorgelijk is vooral de charttechnische positie van de Amerikaanse markten in combinatie met de ontwikkeling van het coronavirus. Voor de Nasdaq, Dow Jones en S&P staat de RSI dermate hoog dat deze markten kwetsbaar zijn voor tegenvallende ontwikkelingen. Het is niet te hopen dat deze beurzen een grote correctie moeten ondergaan. De economische schade voor de Amerikaanse economie is dan niet te overzien. Het sentiment van de Amerikaan wordt sterk gedreven door de stand van de Dow Jones. Het mag daarom niet worden uitgesloten dat een beurskrach een negatief effect zal hebben op de Amerikaanse economie die kan wedijveren met de gevolgen van de coronacrisis. Wellicht heeft de hausse de Amerikaanse economie een dromerige impuls gegeven.

Beleggers moeten voorlopig de markten ‘lekker’ hun werk laten doen. Het is een proces dat moet worden ondergaan. Steunniveaus liggen voor de AEX op 525 en 480. Longposities afschermen kan geen kwaad. Ok zouden bepaalde posities kunnen worden ingeruild voor het kopen van in-the-money calls in combinatie met het schrijven van calls. Kies wel voor langlopende strategieën. Gezien de stand van de RSI is het niet aannemelijk dat de AEX dit jaar de opgaande lijn zal oppakken. De ‘beurscrisis’ zal dus langer duren dan tot oktober.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15334 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht