Beurskoersen Facebook en Alphabet houden rekening met extra regelgeving

Hoe moeten beleggers kijken naar Big Tech-aandelen als Facebook en Alphabet, aangezien er extra regulering aan zit te komen?

Volgens Capital Group is dat risico al grotendeels verrekend in de aandelenkoersen. Bovendien zou de som van de deelbedrijven wel eens meer waard kunnen zijn dan het geheel.

Van de FAANG-aandelen staan er momenteel twee bedrijven in het middelpunt van belangrijke rechtszaken: Facebook en Alphabet. Beide bedrijven worden dan ook tegen aanzienlijk lagere koers-winstverhoudingen verhandeld dan bijvoorbeeld Amazon en Netflix. Facebook wordt zelfs net boven de gemiddelde koers/winstverhouding van de S&P 500 verhandeld, ondanks de snelle groei en de sterke vrije kasstroom.

Nochtans rapporteerde Facebook 11,2 miljard dollar winst over het vierde kwartaal van 2020, een stijging van 52% ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Alphabet, dat wordt verhandeld tegen een iets hogere koers/winstverhouding dan Facebook, rapporteerde een kwartaalwinst van 15,7 miljard dollar, een stijging van 40% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Zeer winstgevend

“Deze bedrijven opereren in grote en groeiende markten, ze hebben een verre inkomstenhorizon en ze zijn zeer winstgevend”, verklaart analist Tracy Li van Capital Group. “Zonder regelgevingsrisico’s zouden ze tegen hogere multiples verhandeld worden.”

In het onwaarschijnlijke scenario dat een of meer van deze bedrijven opgesplitst moeten worden, kunnen sommige spin-offs op zichzelf meer waard zijn, merkt Li op. Soms kunnen de delen zelfs meer waard zijn dan het geheel.

WhatsApp bijvoorbeeld, dat in 2014 door Facebook werd overgenomen, verdient momenteel geen geld. Maar als zelfstandig bedrijf zou het waarschijnlijk een hoge waardering afdwingen vanwege zijn gebruikersbestand van meer dan 2 miljard mensen in 180 landen en de mogelijkheid om de dienst in de toekomst te gelde te maken. Hetzelfde kan gezegd worden van Instagram en Facebook Messenger.

“Het feit dat al deze bedrijven onder één paraplu vallen, heeft de neiging om de waarde van elk afzonderlijk bedrijf te verhullen”, zegt Li. “Zoals we hebben gezien bij antitrustzaken in het verleden, zoals het uiteenvallen van AT&T of Standard Oil, kunnen de resultaten op de lange termijn heel gunstig zijn voor aandeelhouders.”

