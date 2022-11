Beursrally is snel voorbij

Sinds eind september hebben Europese aandelen een indrukwekkende stijging laten zien, maar econoom Steven Bell van Columbia Threadneedle denkt dat de koersen na de jaarwisseling opnieuw pas op de plaats moeten maken.

“De koerswinsten van Europese aandelen zijn sinds eind september opmerkelijk te noemen. De Euro Stoxx 50 steeg met 20% en dat was voor veel analisten, inclusief mijzelf, een verrassing. De algemene tendens over Europese aandelenbeleggingen was juist eerder negatief.” Bell vraagt zich af of dit de terugkeer naar een bull-markt inluidt, of een kortstondige rally in een bear-markt is. “Een groot deel van de huidige koerswinsten wordt direct veroorzaakt door dalende gasprijzen. Dat op zich is goed nieuws. Vraag en aanbod zijn weer beter op elkaar afgestemd. Duitsland heeft zijn gasvoorraden gevuld en het aanbod van liquid natural gas (LNG) steeg sterk, vooral vanuit de Verenigde Staten. Daarnaast is het Duitse steunprogramma voor energieprijzen een meesterzet gebleken: wel subsidies, maar tot een bepaald niveau zodat het aantrekkelijk blijft om op energie te besparen. De Duitse industriële productie is met 15% afgenomen sinds de oorlog in Oekraïne begon en het energiegebruik daalde zelfs nog meer. Er is in de Duitse samenleving een grote inzet om het energieverbruik terug te dringen ongeacht de prijs.”

Amerikaanse futures zijn schoorvoetend hoger. Ook Azië dans om het slot van gisteren. Alleen Hong Kong weet te plussen met een winst van 2,3%, waarmee vooruit wordt gelopen op een versoepeling van de Covid-maatregelen in China. Verder is het wachten op de Europese inflatiecijfers en uitlatingen van de Fed. In China is de PMI-industrie gedaald naar 48,0 in november tegen 49,2 een maand eerder en een verwachting van 49,0. In Turkije is de economische groei gedaald naar 3,9% in Q3 tegen +7,7% in Q2.

Euro/dollar 1,0353. Bitcoin/dollar +2,6% op 16.887. Brent +1,1% op 83,86 dollar. Rentemarkten wachten net als de aandelenmarkten op impulsen.

Scan: risico’s blijven

Chart AEX: aanval op korte trend

