Beursspoken worden wakker

Het wordt een beursdag van oude beursspoken uit de kast halen.

In Japan is de inflatie in oktober gestegen tot 3,3% van 3,0% een maand eerder. Ook in Japan een dalende PMI-industrie naar 48,1 in november van 48,7 een maand eerder; de raming was 48,8. Bestuurders van de ECB hebben aangegeven dat de rente voorlopig hoog zal blijven om uiteindelijk de inflatie te beteugelen. ECB-president Lagarde houdt vandaag om 11.00 uur een toespraak. Kortom, de angst voor inflatie en rente steekt weer de kop op; de beursspoken worden wakker.

Amerikaanse futures afwachtend. Nikkei +0,5%, Shanghai -0.7%, Sensex onveranderd en Hong Kong -1,7%. Chinese projectontwikkelaars mogen van Beijing ongedekte leningen afsluiten.

Euro/dollar 1,0909. Brent +0,2% op 81,55 dollar. Bitcoin +0,4% op 37.414 dollar. Rente is fractioneel hoger.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19185 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht