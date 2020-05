BeursTalk met Salah Bouhmidi: Wat als aandelenmarkten crashen

De ECB laat de geldkraan lekker stromen. Krijgen we ooit natte voeten en hoe lang blijft de rente zo laag. En is RD Shell de blamage van 2020 met de verlaging van het dividend? Dit en meer in mijn wekelijkse gesprek met Salah Bouhmidi, Head of Markets bij IG. Kijk en geniet.



Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

