BeursTalk: Van bitcoin naar euro/dollar

Van bitcoin naar euro/dollar. Dat is de kern van mijn BeursTalk deze week met Salah Bouhmidi, Head of Markets bij IG. Wanneer moet je bitcoin kopen, is het aantrekkelijker dan zilver. Staat de AEX op het punt van een doorbraak en waarom de euro/dollar zou kunnen dalen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14904 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht