Beurzen afwachtend

Beleggers lassen terecht een adempauze in op de aandelenmarkten.

De technische indicatoren voor de AEX (925) staan onder druk. Dan moet je niet gaan kopen, maar het koopmoment afwachten. De ondergrens van de bandbreedte ligt momenteel op 900, zodat de neerwaartse risico’s beperkt zijn. Wel vraagt men zich af de waarderingen voor de techaandelen zijn te handhaven. Het antwoord geef ik in feite in mijn Eddytorial in de eCash van morgen: “Het is onmiskenbaar een feit dat de komst van kunstmatige intelligentie een aanjager is geweest voor de techaandelen. Beleggers zijn zich sterk gaan richten op de leveranciers van de grondstoffen als snelle chips, waardoor Nvidia nu 74 keer de winst kost. Dat is ongeveer 5 keer duurder dan Ahold Delhaize en Shell.”

Amerikaanse futures laten geen grote beweging zien. Europa is wat hoger maar AEX is -0,2%. Japan +0,5% Shanghai -1,2% doordat beleggers uit Chinese aandelen gaan als gevolg van een tegenvallende ontwikkeling van de economie, Taiwan -1,5% en Hong Kong -0,8%. Euro/dollar 1,0708. Brent onveranderd 85,14 dollar. Rentes stabiel.

