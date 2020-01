Beurzen besmet met coronavirus

Wereldwijd zijn aandelenmarkten besmet met het coronavirus.

Ook de Amerikaanse indices staan in de voorbeurs lager: S&P -0,43%, Nasdaq -0,53% en Dow Jones -0,30%. De FTSE doet het nog slechter met een verlies van 0,73%. De stijging van de lonen in het VK met 3,2% in 2019 kan een omslag veroorzaken in de hoop op een daling van de rente. De VK Bonds zijn +0,018 op 0,64%. De DAX daalde met 0,17%; de ZEW-index steeg de afgelopen maand met 16,0 punten naar 26,7. De AEX is -0,73%; het ZEW-beleggersvertrouwen is de afgelopen maand gestegen van 14,4 tot 25,6.

De combinatie van het sluiten van het deelhandelsakkoord en de positieve effecten van de drie recente renteverlagingen van de Fed, kunnen leiden tot meer investeringen en een beter dan verwachte groei van de Amerikaanse economie. Dat meent BNY Mellon. “We wachten nu op het moment dat investeringen in de Amerikaanse economie aantrekken. Met name de financiële, farmaceutische en energiesector en ook de landbouw profiteren hier direct van.”

