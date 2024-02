Beurzen bewegen nauwelijks

Het lijkt geen leuke inspirerende beursdag te worden. Openingen zijn saai of brokkelen iets af.

Fundamenteel is de bron van inspirerende bedrijfsberichten opgelost. De handel valt dan dood. Op leuke economische berichten wordt nauwelijks gereageerd. In Duitsland neemt het consumentenvertrouwen iets toe. In Japan is de inflatie gedaald naar 2,2% in januari van 2,6% een maand eerder. Inmiddels wordt alweer gekreund over de inflatie. Analisten zijn bevreesd dat de inflatie volgend jaar gaat toenemen. In obligaties kan dus nog wel een tijdje worden belegd.

Markten

Amerikaanse futures vrijwel onveranderd. Europa staat onder lichte druk: AEX -0,1%. Azië overwegend hoger. Nikkei beweegt om het slot, Shanghai +1,3%, Sensex +0,3% en Hong Kong +0,9%. Euro/dollar 1,0859. Brent -0,1% op 82,43 dollar.

