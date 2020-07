Beurzen bewegen neutraal

Het ontbreekt de aandelenmarkten aan een duidelijke trend. Winsten kunnen worden weggestreept tegen verliezen.

De AEX opende vandaag 0,2% hoger maar de CAC was 0,2% lager. In Azië is het beeld niet anders: Nikkei -1,0% en Shanghai +1,0%; Kospi -0,2% en Australië +0,3%. Euro/dollar 1,1228. Euro/yuan 7,9373. Goud +0,1% op 1.785,65. Brent+1,9% op 41,92 dollar. Allen bewegingen draaien om de ontwikkeling van het coronavirus en de economie.

In China in de PMI-industrie voor middelgrote bedrijven gestegen naar 51,2 in juni van 50,7 in mei. De Duitse detailhandelsverkoop steeg met een meevallende 13,9% in mei na en daling van 5,3% in april. De Duitse werkloosheid van 3,9% is niet veel hoger dan de 3,8% een maand eerder.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

