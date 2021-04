Beurzen herstellen snel van belastingplan VS

De Europese aandelenmarkten zullen zich vandaag niet veel aantrekken van de berichten dat VS-president Biden de belasting op inkomens van meer dan 1 miljoen dollar zou willen verhogen.

De Amerikaanse markten zijn weer snel tot rust gekomen. Vanmorgen stonden de Amerikaanse indices in de plus. De Euro Stoxx 50 staat meer dan 0,3% hoger. Daarmee lijkt de gevreesde aanval van de AEX op de 700 naar de achtergrond te zijn verschoven.

Het monetaire beleid van de ECB helpt de beleggers. Niets doen is ook al heel wat. De rente blijft onveranderd, het opkopen van obligaties gaat door. Het beleid lijkt sterk te zijn gericht op het succes van de vaccinaties. Dat geeft ook de kwetsbaarheid aan. Het is onduidelijk of twee vaccinaties afdoende zijn, wat vraagtekens plaatst bij de kracht van het herstel.

Nikkei -0,7%. In Japan daalde de CPI met 0,2% in maart na -0,4% in februari. Shanghai +0,3%, CSI 300 +1,0%, Sensex +0,8% en Australië -0,2%.

Euro/dollar 1,2023. Euro/yuan 7,8077. Bitcoin -3,4% op 49.903. Ron de 45.000 ligt een belangrijke steun voor owel de korte als de lange termijn. Goud +0,2% op 1.787 en Brent 0,4% op 65,68 dollar. Rente onveranderd. Duitse Bunds min 0,2550%. US Bonds 1,5609%.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15993 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht