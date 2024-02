Beurzen hoger door mooie cijfers Nvidia

De meevallende resultaten van Nvidia kunnen voor een flinke impuls zorgen van de aandelenmarkten.

Nvidia steeg in de VS in de nabeurs met 10%. De onderneming publiceerde een winst per aandeel van 5,16 dollar tegen een raming van 4,64 dollar. De omzet van 22,1 miljard dollar is ook flink hoger dan de raming van 20,6 miljard dollar. Voor het nieuwe kwartaal wordt een omzet 24,0 miljard, ruim hoger dan de raming van 22,2 miljard dollar. CEO Jensen Huang heeft aangegeven dat het gehele jaar omzet en winst niet zo sterk zullen stijgen als gedurende de verslagperiode. Zie het als een mooie craquelé-barst, maar het is wel een barst! Eigenlijk laat de chart dat ook een beetje zien.

Markten

Amerikaanse futures staan flink hoger. S&P +1,0% en Nasdaq +1,7%. Europa doet mee. AEX staat in de voorbeurs zelfs meer dan 1% in de plus. Ook Azië is flink hoger. Nikkei +2,2%, Shanghai +1,3%, Sensex +0,6% en Hong Kong +1,3%. Euro/dollar 1,0852. De Fed heeft aangegeven dat ze fundamenteel nog niet overtuigd genoeg is voor een rentedaling. Brent +0,5% op 83,44 dollar.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19490 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht