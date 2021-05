Beurzen sterk afhankelijk van monetaire beleid

De reactie van beleggers op de woorden van voormalig Fed-voorzitter Janet Yellen over de rente, laat zien hoe veel beurzen onderhand afhankelijk zijn van het ruime monetaire beleid, stelt AXA Group-hoofdeconoom Gilles Moëc van in zijn wekelijkse column voor AXA Investment Managers.

Yellen, tegenwoordig minister van Financiën, zei dat als de economie warmloopt een hogere rente gerechtvaardigd zou zijn. Volgens Moëc is dit ‘het equivalent van zeggen dat als er wolken aan de lucht verschijnen, je niet moet opkijken dat het op een gegeven moment gaat regenen’. Beurskoersen gingen echter direct onderuit, waarna Yellen haar uitspraken nuanceerde.

De volgende dag leidde een tegenvallend arbeidsmarktrapport – de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven was in april met slechts 218 duizend banen gegroeid in plaats van weer bijna een miljoen, zoals de maand ervoor – juist tot stijgende koersen. Maar Moëc ziet dit als uiting van knelpunten aan de aanbodkant van de economie en niet direct aanleiding voor de Fed om langer door te gaan met stimulerend beleid.

Moëc denkt dat de discussie nog wel even aanhoudt. Het banenrapport helpt de huidige Fed-voorzitter Jerome Powel om de ‘kwestie tapering’ even te parkeren. Echter, centrale banken van Engeland en Canada kondigen al aan programma’s terug te schalen. Voor de Europese Centrale Bank is de volgende vergadering in juni te vroeg om hieraan te denken, aldus de AXA-econoom.

