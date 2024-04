Beurzen wachten af

Geen grote verschuivingen op de Europese aandelenmarken bij de opening. De AEX is onveranderd op 882,41.

De meeste aandelenkoersen zijn momenteel zwaar opgeblazen en het momentum dat de koersen van vooral megacaps voortstuwt, is nog niet voorbij”, stelt Björn Jesch, wereldwijd hoofd van de CIO-office van DWS, Een opeenstapeling van megacaps leiden tot zorgwekkende samenstellingen van actieve en passieve portefeuilles en tot een te hoge correlatie binnen aandelenportefeuilles. “De grootste verliezers in de megacap-hype zijn de smallcaps en de midcaps, aangezien zij niet kunnen floreren in zo’n beursklimaat. Hoewel we Europese small- en midcaps zeker niet links laten liggen, hebben we ze wel gedowngraded van ‘sterke outperformance’ naar ‘outperformance’. En al doen de meeste aandelenmarkten het dit jaar over het algemeen goed, wij verwachten tot volgend jaar maart slechts een bescheiden totaalrendement van circa 5%.” De koersen van banken, die momenteel laag gewaardeerd zijn, kunnen profiteren als de rente minder hard daalt dan momenteel wordt verwacht. De winsten van Europese autoproducenten, die altijd nauwlettend in de gaten worden gehouden door beleggers, zijn niet gekelderd terwijl dit gezien de lage beurskoersen wel in de lijn der verwachtingen had gelegen. De DWS-expert belegt liever in Europese waardeaandelen dan in hun Amerikaanse tegenhangers, omdat die over het algemeen nog steeds vrij duur zijn. “Om meer aandacht te trekken van beleggers, zullen Europese bedrijven meer moeten inzetten op winstgroei.”

Markten zijn in afwachting van data die enige duidelijkheid moeten verschaffen over de ontwikkeling van de inflatie in Europa en de VS. Amerikaanse futures staat 0,2% hoger. Europa is een fractie positiever. Nikkei +0,8%, Shanhghai eveneens +0,8%, Sensex +0,9% en Hong Hong +0,7%. Euro/dollar 1,0717. Brent -0,9% op 88,48 dollar.

