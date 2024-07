Beurzen willen omhoog

De aandelenmarkten zullen maar wat graag hogere koersen neerzetten, maar de opgaande kracht wordt afgetopt doordat de Amerikaanse markten vandaag eerder dicht gaan en morgen gesloten zijn vanwege Onafhankelijkheidsdag.

Morgen verkiezingen in het VK. Volgens Janus Henderson stemmen de groeiplannen van Labour de beleggers optimistisch. “Het vooruitzicht van een Labour-regering biedt een terugkeer naar politieke stabiliteit en warmere betrekkingen met Europa na de Brexit en jaren van onrust in de Conservatieve Partij. De volatiliteit in de Britse politiek wordt al lang gezien als een rem op het beleggerssentiment, maar het besluit van een Labour-regering om prioriteit te geven aan groei en “onnodige handelsbelemmeringen af te breken” kan de marktvooruitzichten verbeteren. Deze verschuiving in het politieke landschap lijkt samen te vallen met een daling van de langetermijnrente, wat de weg vrijmaakt voor betere vooruitzichten voor Britse aandelen.”

Amerikaanse futures staan nagenoeg onveranderd na de winsten van gisteren: Dow +0,4%, Nasdaq +0,8%. Daar staan wel lagere PMI’s tegenover in China en Japan. Europese futures staan rond 0,6% in de plus. Nikkei +1,3%, Shanghai -0,.5%, Sensex +0,6% en Hong Kong +1,2%. Euro/dollar 1,0739. Brent +0,5% op 86,64 dollar door voorraadontwikkeling VS.

