Beyond Meat: winnaar revolutie vleesindustrie

De Schotse langetermijnbelegger Baillie Gifford ziet Beyond Meat als een van de koplopers in de duurzaamheidsrevolutie die zich voltrekt in de vleesindustrie. Voor beleggers biedt de transitie naar een duurzamere toekomst een aantrekkelijke kans om mooie rendementen op lange termijn te genereren, meent Qian Lee, investment manager bij Baillie Gifford.

Lee stelt dat veel gevestigde bedrijven structureel op de proef zullen worden gesteld door de overgang naar een duurzamere toekomst. Voor sommige bedrijven komt dat doordat hun bedrijfsmodellen gebaseerd zijn op achterhaalde veronderstellingen. Voor anderen zijn hun successen uit het verleden nu hun achilleshiel. Ze worden belemmerd door bureaucratie, erfgoed, gevestigde belangen en de eisen van kortetermijnaandeelhouders. Wat je volgens Lee ook vaak ziet is dat bedrijven die hun mond vol hebben over maatschappelijk verantwoord ondernemen, een paar ‘duurzamere’ producten op de markt brengen en tegelijkertijd hun ‘oude’ producten beschermen en uitmelken.

Gelukkig is er een andere weg. Creatieve destructie is een fundamenteel onderdeel van het kapitalisme, waarbij ondernemers oude industrieën ‘omverwerpen’. Die ondernemers beschikken niet over ruime middelen, maar ze zijn ambitieus en bereid risico’s te nemen. Belangrijker nog is dat ze flexibeler en innovatiever zijn omdat ze zich geen zorgen hoeven te maken over de bescherming van oude activa of de verstoring van gevestigde belangen. Vrij van de uitdagingen die gevestigde bedrijven beperken, komen ze met innovaties die bijdragen aan een betere toekomst: van elektrische voertuigen tot plantaardig vlees en digitale bankrekeningen.

De vleesindustrie is rijp voor disruptie. Het is een enorm inefficiënte industrie. De Amerikaanse veesector zet jaarlijks 1.187 Pcal (1012 kcal) veevoer om in 83 Pcal voor menselijke consumptie geschikte eiwitten, een totale efficiëntie van slechts zeven procent. Het is ook een zeer geconcentreerde sector, waarbij de vier grootste bedrijven 85% van de Amerikaanse rundvleesmarkt in handen hebben. De combinatie van inefficiëntie en marktconcentratie, die vaak in verband wordt gebracht met prijsafspraken, heeft geleid tot een gebrek aan innovatie en een gestage stijging van de prijzen van vlees voor de consument. Sinds 2000 is de prijs van gemalen rundvlees in de VS met 167% gestegen, vergeleken met een cumulatieve stijging van de consumentenprijsindex met 55%. Tegelijkertijd verandert de smaak van de consument. Naarmate men zich meer bewust wordt van de gevolgen van vleesconsumptie voor het milieu, de gezondheid en het dierenwelzijn, gaan steeds meer mensen op zoek naar alternatieven.

Beyond Meat is één van de toonaangevende bedrijven in de categorie van plantaardige eiwitten. Beyond Meat heeft de samenstelling van vlees achterhaald en kan vlees nabootsen door plantaardige ingrediënten te gebruiken in plaats van te vertrouwen op het inefficiënte dierlijke landbouwproces. Na jaren van onderzoek en ontwikkeling heeft Beyond Meat een reeks producten ontwikkeld, waaronder hamburgers, worsten, gehakt en kipnuggets, die er net zo uitzien, smaken en ruiken als van dieren afgeleide tegenhangers. Waar plantaardige producten in het verleden vooral gericht waren op veganisten en vegetariërs, wil Beyond Meat vleeseters helpen om meer plantaardige eiwitten te consumeren. Het bedrijf ziet dit als het gebied waar het de grootste positieve impact kan hebben.

Lee meent dat de gevestigde bedrijven in de vleesindustrie het moeilijk zullen krijgen bij de overgang naar een duurzame toekomst. Veel van deze bedrijven beschermen winstgevende ‘oude’ bedrijven en worden tegengehouden door gevestigde belangen in het systeem. Een goed voorbeeld hiervan is Tyson Foods. Dat bedrijf bracht producten op de markt die zowel dierlijke als plantaardige ingrediënten bevatten, waarmee het zijn leveranciers tevredenstelde, maar niet de consument. Het onvermogen van gevestigde bedrijven om zich snel aan te passen aan de veranderende smaak van de consument, zal kansen creëren voor bedrijven zoals Beyond Meat. Het is nog te vroeg om te zeggen dat Beyond Meat definitief als winnaar uit deze transitie tevoorschijn zal komen, maar gezien de omvang van de sector, zou de impact op de maatschappij en het financieel rendement voor de aandeelhouders enorm kunnen zijn.

