‘Biden grote voorsprong op Trump’

Met iets minder dan een maand te gaan tot de presidentsverkiezingen blijven de peilingen wijzen op een spannende strijd, maar Biden heeft in alle staten waar de strijd het hevigst is, een sterkere voorsprong op Trump dan Clinton had.

Demografische veranderingen betekenen dat er zelfs een kans is dat sommige traditioneel republikeinse bolwerken naar de Democraten zouden kunnen gaan. Bidens voorsprong is nog sterker geworden sinds het eerste tv-debat en de coronavirusbesmetting van Trump. De Visie van Bill Diviney, econoom ABN Amro.

Massaal stemmen per post betekent dat vertragingen in de uitslag – en mogelijke geschillen – veel waarschijnlijker zijn dan bij de vorige verkiezingen. Geschillen verhogen de kans op spanningen, en volgens de peilingen zouden democratische kiezers eerder met woede reageren op een overwinning van Trump dan de republikeinse kiezers zouden doen als Biden wint. Geschillen en spanningen zouden een negatief effect op de markten hebben.

Op 3 november vinden er tevens congresverkiezingen plaats, die net zo cruciaal zouden kunnen zijn als de presidentsverkiezingen zelf. Volgens de peilingen behouden de Democraten de meerderheid in het Huis, en zouden ze de controle over de Senaat kunnen krijgen. Dit zou kunnen leiden tot dramatische beleidsveranderingen onder een ‘volledig blauwe’ leiding.

Een andere mogelijke scenario is echter dat Biden het presidentschap wint, dat de Democraten de controle over het Huis behouden en dat de Republikeinen de controle over de Senaat behouden. Dit betekent dat de Democraten compromissen moeten sluiten met de Republikeinen om wetgeving aangenomen te krijgen.

In elk verkiezingsscenario betekent het ‘lower for longer’ (langdurig lager)-adagium voor wat betreft de rentetarieven de weg van de minste weerstand, die een continue dramatische stijging van de staatsschuld inhoudt. Een regering onder leiding van Biden zou veel meer gaan uitgeven, terwijl een door Trump geleide regering de inkomsten- en winstbelasting zou verlagen.

Wij verwachten ook dat de ontkoppeling van de handel tussen de VS en China zich in alle scenario’s voortzet, hoewel een regering onder Biden de betrekkingen met de traditionele bondgenoten zou herstellen en een meer multilaterale aanpak van handelsgeschillen zou hanteren.

