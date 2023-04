Big tech domineert

Big tech domineert de lijst van meest gehouden aandelen onder Nederlandse eToro gebruikers, met Tesla, Amazon en Nio nog altijd in de top drie. Retailbeleggers werden in het eerste kwartaal beloond voor de loyaliteit aan big tech, een sector die in 2023 gedeeltelijk herstel zag na de grote dip vorig jaar.

Naast het behoud van posities in innovatieve groeibedrijven, kiezen Nederlandse beleggers op dit moment met name voor kwalitatieve groeiaandelen. De marktmacht van gevestigde bedrijven als Alphabet (+14%), Microsoft (+11,5%) en ASML (+7,2%) biedt rust in een roerige omgeving. Just-Eat Takeaway was lange tijd uit de gratie, maar maakt een voorzichtige comeback. Het aantal Nederlandse beleggers dat investeert in de Nederlands-Britse maaltijdbezorger steeg met 2,4%.

Meest aangehouden aandelen onder eToro gebruikers in Nederland aan het eind van Q1-2023 Q1 20223- Ranking Q4 – 2022 ranking 1 Tesla Motors, Inc. 1 +4% 2 Amazon.com Inc 3 +6,5% 3 Nio Inc.-ADR 2 +1,0% 4 Apple 4 -1% 5 Microsoft 7 +11,5% 6 Alibaba-ADR 6 0% 7 Meta Platforms Inc 5 -4% 8 Alphabet 9 +14% 9 NVIDIA Corporation 8 -3,5% 10 GameStop Corp. 10 -3,5%

Bij de 10 "grootste stijgers" wereldwijd staan verschillende banken op de lijst, wat aangeeft dat beleggers hebben geprobeerd om de dip te kopen na de recente turbulentie in de bankensector. Het aantal eToro-gebruikers dat aandelen Credit Suisse aanhoudt steeg met 242%, terwijl beleggers ook een koopmoment zagen voor BNP Paribas SA (+36%) en Bank of America (+38%). Healthcare, traditioneel een defensieve sector, zag ook veel instroom. Het aantal beleggers dat aandelen CVS Health Corp in portefeuille heeft steeg met maar liefst 68%, het aantal particuliere beleggers dat investeert in UnitedHealth nam wereldwijd met 39% toe.

Snelste stijgers wereldwijd Snelste dalers wereldwijd 1 Credit Suisse Group AG 242% Super Hi International Holding Ltd -27% 2 CVS Health Corp 68% Gaotu Techedu Inc. -15% 3 Medical Properties Trust Inc 51% Rolls-Royce -14% 4 Exela Technologies Inc 44% Accelleron Industries Ltd -12% 5 Rheinmetall AG 41% Salesforce Inc -11% 6 UnitedHealth 39% Porsche AG -9% 7 Bank of America Corp 38% Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft -9% 8 BNP Paribas 36% MercadoLibre -9% 9 Bed Bath & Beyond Inc 35% Tencent Music Entertainment Group -8% 10= Orpea 34% FedEx Corporation -8%

eToro marktanalist Jean-Paul van Oudheusden: "De zorgen over de bankensector waren groot bij beleggers en dat leidde tot een aanzienlijke neerwaartse correctie. Een marktbeweging die verschillende mechanismen op gang bracht: kwaliteitsaandelen en defensieve sectoren waren in trek, maar de plotse koersdaling biedt voor beleggers met hogere risicobereidheid ook kansen.

Op 23 maart riep de ECB op tot kalmte bij monde van bestuurslid Philip Lane, die verklaarde dat de spanningen in de financiële sector naar verwachting over tijd zullen afnemen. De resultaten van het top stocks onderzoek van eToro laten zien dat beleggers denken dat Dhr. Lane gelijk heeft. Als de impact van de onrust in de Verenigde Staten beperkt blijft tot een paar individuele banken, kan het kopen van de dip op lange termijn een goede strategie blijken. Zelfs beleggers die in Credit Suisse stapten kunnen daar goed uit komen, omdat ze aandelen UBS ontvangen bij de overname."

