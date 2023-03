Bij draai AEX weerstanden op 734 en 752

De aandelenmarkten zullen opgelucht adem blijven halen dat grote Amerikaanse banken 30 miljard dollar in het wankelende First Republic Bank hebben gepompt. De vlag kan uit.

De kapitaalinjectie is waarschijnlijk de goedkoopste oplossing die ook nog eens veel vertrouwen uitstraalt. In een week tijd zijn twee Amerikaanse banken ‘gered’. VSB met een doorstart en First Republic Bank met een kapitaalinjectie.

Het vertrouwen in het bankwezen lijkt dus terug te kunnen keren. De ECB heeft daar niet over getwijfeld. De rente is overeenkomstig de verwachtingen met 50 basispunten verhoogd. Dus geen helpende hand door het milder aan te doen. Dat zou een averechts effect hebben gehad. De markt zou dan hebben gezegd dat het financiële stelsel wankelt.

De kapitaalinjectie van 30 miljard in FRB is welbesteed. Het is snel terugverdiend in de vorm van brede koersstijgingen op de aandelenmarkten. Amerikaanse futures staan in de premarket duidelijk hoger met winsten van meer dan 1%. Ook Azië is beduidend hoger. Nikkei +1,1%, Shanghai +1,6%, Sensex +0,5%, Indonesië +1,4% en Hong Kong +1,8%. Euro/dollar 1,0648. Brent +0,8% op 75,29 dollar.

De AEX heeft gisteren met een winst van 10,6 punten de aanval op de 715/716 afgeslagen. Er liggen bij een draai in de markt weerstanden op 734 en 752.

