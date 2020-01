Bij Facebook stijgen kosten sterker dan de omzet

Bij Facebook stijgen de kosten sterker dan de omzet.

Over heel 2019 steeg de omzet met 27% tot 71 miljard dollar, maar namen de kosten toe met 51%. Door een verdubbeling van de belastingen daalde de nettowinst over met 16% naar 18,5 miljard dollar ofwel 6,42 dollar per aandeel. Voor dit jaar verwacht het concern een stabilisatie van het kostenniveau. In de nabeurs daalde de koers met 7% naar 207 dollar, wat fundamenteel (koers/winst 32) en charttechnisch (overbought) terecht is.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14476 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht