Bij Rivian is weinig te halen

Auto-aandelen hebben een bijzondere aantrekkingskracht op beleggers. Tesla en NIO staan steevast in de brokerlijstjes met meest populaire aandelen. Ook Rivian staat er bovengemiddeld goed op. Bij de beursgang in november 2021 werd gedacht dat de Amerikaanse maker van elektrische auto’s op de beurs een ‘nieuwe Tesla’ zou kunnen worden. De werkelijkheid is weerbarstiger. Van de initiële beurswaarde van €110 miljard is na de publicatie van de nieuwste bedrijfscijfers gisteren nog ongeveer €13,5 miljard over. Beleggers hopen op herstel, maar Rivian zelf heeft voorlopig maar één doel: het borgen van de continuïteit van het bedrijf.

Rivian verliest $32.000 per auto

In het tweede kwartaal van 2024 produceerde Rivian in Illinois 9.612 elektrische auto’s en leverde het er 13.790 af. Voor het hele jaar verwacht topman Robert Scaringe uit te komen op een productie van 57.000 voertuigen. Per auto wordt gemiddeld zo’n $32.000 verlies gemaakt. Voor het hele jaar verwacht Rivian daardoor een verlies van $2,7 miljard, terwijl er $1,2 miljard extra geïnvesteerd moet worden om de productie verder op te krikken. Het bedrijf hield gisteren vast aan de eerder afgegeven jaardoelstellingen, maar berichtte en passant dat eind 2025 de fabriek enkele weken dicht zal gaan om een nieuw, goedkoper model te introduceren. Rivian is daarmee rijkelijk laat. Goedkopere elektrische auto’s zijn nu al op de hoek van bijna iedere straat te verkrijgen en eind volgend jaar al helemaal. Goedkopere modellen zijn bovendien goed voor de aantallen, maar dragen veel minder bij aan de winstmarge.

Volkswagen borgt voorlopig de continuïteit, maar voor hoe lang?

Het lijdt geen twijfel dat er voorlopig meer geld bij moet bij Rivian. Scaringe was daarom dolgelukkig toen hij in juni een handtekening kreeg van Volkswagen onder een investering die onder voorwaarden kan oplopen tot $5 miljard. Daarmee is de continuïteit van Rivian langer geborgd, maar of het voldoende gaat zijn valt te bezien. De verkoop van elektrische auto’s in de Verenigde Staten stagneert. Bij een Republikeinse verkiezingsoverwinning in november is het maar de vraag of de onder Joe Biden ingevoerde subsidies in tact zullen blijven. Rivian heeft vanzelfsprekend baat bij die subsidies, ook al omdat het wellicht afzetmogelijkheden ziet bij welgestelde Amerikanen die geen auto willen kopen van Elon Musk. Tesla-baas Musk op zijn beurt wordt graag herinnerd aan zijn bericht op X vlak voor de beursgang van Rivian in 2021: “Het kerkhof voor auto-startups is groot en zal nog groter worden.”

Rivian voor beleggers

Beleggers horen uitzicht te hebben op een aantrekkelijk rendement als compensatie voor het risico dat ze bereid zijn te nemen. Ondanks de koersdaling van meer dan 85% is, na de publicatie van de kwartaalcijfers, de vraag nog steeds valide of een investering in Rivian dat perspectief biedt.

