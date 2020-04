BinckBank beschermt beleggers

Het zijn heftige tijden. Dat hebben we de afgelopen week gezien aan de negatieve olieprijs. Ook het verschil tussen bied- en laatkoers voor sommige ETF’s is sterk opgelopen. Ook de optiehandel is besmet geraakt. BinckBank heeft maatregelen genomen.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers.

