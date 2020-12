BinckBank: ‘Twijfel over koerspotentie Shell en Tesla in 2021’

Met de jaarwisseling in zicht en de massale vaccinatiestart aanstaande zijn beleggers in december opnieuw positiever over de financiële markten dan een maand eerder.

Dat blijkt uit de nieuwe BinckBank Beleggersbarometer van december, waarin beleggende klanten hun oordeel over het beursklimaat geven.

Particuliere beleggers beoordelen het beursklimaat deze maand met een +3,4 (op een schaal tussen -10 en +10). Flink hoger dan de +1,6 in november, terwijl optimisten en pessimisten in oktober nog in evenwicht waren.

De meningen over Shell blijven verdeeld, want het bedrijf voert zowel het lijstje met bij voorkeur te kopen als bij voorkeur te verkopen aandelen aan. ASML en Prosus zijn ook populair bij beleggers.

De techsector is voor beleggers nog steeds de populairste sector om in te investeren, al duikt Tesla voor het eerst in de geschiedenis van deze barometer op in de top-3 van bij voorkeur te verkopen aandelen

Beleggers positiever in december

Uit het maandelijkse Europese onderzoek blijkt dat Nederlandse beleggers per saldo positiever over de markten zijn dan een maand geleden. In december komt het vertrouwen op +3,4 (op een schaal van -10 tot +10) uit, tegen +1,6 in november. Een op de vijf beleggers geeft een 7 of hoger, terwijl slechts 1% een -7 of lager geeft.

Gevraagd naar hun mening over lokale en internationale markten verwachten Nederlandse beleggers dat de AEX de komende maand met een kleine 3% en de S&P 500 met een dikke 2% zullen aantrekken.

Shell blijft koop- en verkooplijst aanvoeren

Beleggers blijven verdeeld over de toekomst van Shell. Het olieconcern voert daardoor opnieuw zowel de lijst met bij voorkeur te kopen als bij voorkeur te verkopen aandelen aan.

ASML blijft eveneens populair en Prosus is nieuw in de top-3. Tesla staat voor het eerst in de geschiedenis van deze barometer in de top-3 van bij voorkeur te verkopen fondsen.

De favoriete aandelen voor aankoop

1. Shell

2. ASML

3. Prosus

De favoriete aandelen voor verkoop

1. Shell

2. Air France KLM

3. Tesla

Tech en medisch populairst

De technologiesector is nog steeds de populairste sector om in te beleggen, maar het verschil met de medische sector is wel kleiner geworden.

Europa en euro

Europa gaat met 68 procent nog iets steviger dan vorige maand aan kop als continent om bij voorkeur te investeren, gevolgd door Noord-Amerika (20 procent) en Azië (9 procent).

De grootste groep beleggers denkt nog steeds dat de euro komende maand verder zal aantrekken ten opzichte van de dollar, Liefst 47 procent ziet de euro de komende maand sterker worden (15 procent het omgekeerde).

