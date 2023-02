Bing AI heeft iets menselijks: het maakt fouten

Het bejubelde Microsoft BING AI is menselijk: het maakt fouten.

Het gebruik van chatbots is nog niet feilloos, lees ook mijn eddytorial (lees hier). Daar is men ook achter gekomen in de jubelton in Silicon Valley. De chatbot kan zelfs gebruikers beledigen (lees hier)., maar velen blijven geloven in de toekomst van chats als aanvulling op een zoekmachine. Testkwaliteiten, ook van mijn kant, zijn erg wisselend. De chatbot kan niet aangeven wat het beste aandeel is in de Dow Jones, maar komt wel met een goed verhaal over de schrijver Knut Hamsung.

Ook ik zie kansen voor chatbot, zowel voor ondernemers als ondernemende criminelen. Het is echter ook bemoeizuchtig en moraliserend. Een tech-journalist stelde een kennelijk onwelwillende vraag aan het systeem. Dit was de reactie:

Vanuit fundamenteel oogpunt heb ik geen enkele moeite met deze bugs in het begin. Micorosoft heeft met de introductie, implementatie en investering in OpenID flink de aandacht op zich gevestigd. Heet kan nu enige tijd als trendsetter van nieuwe technologie worden gezien. Dat verdient waardering.

Microsoft wordt op 262,15 dollar verhandeld tegen 27 keer de geraamde winst per aandeel. Dat is niet overdereven hoog in een periode van een stijgende rente. Koopwaardig voor de lange termijn

