Binnen-Mongolië bestraft productie bitcoin

In Binnen-Mongolië, een autonome regio in China, zullen de bedrijven die in de crypto-keten actief zijn worden bestraft.

Het is nog niet duidelijk wat de straffen zullen zijn voor miners, wat waarschijnlijk zal lopen van boetes, inbeslagname tot gevangenisstraf. Betrokken telecombedrijven kunnen hun licentie moeten inleveren.

Een volledige ban van de productie van crypto’s in China kan grote gevolgen hebben. Vanwege de relatief goedkope energie wordt 65% van de bitcoin in China gemined. China wil meer controle hebben over de productie, handel en investeringen in cryptovaluta’s.

Bitcoin is vandaag 2,7% hoger op 39.463 dollar. Bitcoin is oversold.

