Bitcoin bereikt $100.000; hoe nu verder?

Sinds de verkiezingsoverwinning van Trump begin deze maand, staan de media dagelijks vol van de opleving van de cryptomarkten en de Bitcoin in het bijzonder. Het is u daarom vast bekend dat de Bitcoin het door ons afgegeven koersdoel van $100.000 heeft behaald. Dat is mooi maar we kijken graag vooruit en besteden daarom in dit artikel aandacht aan de verwachting van de Bitcoin voor de nabije toekomst en de verwachting voor 2025. De Visie van platform Yelza.

Hieronder treft u in een oogopslag het koersverloop van de Bitcoin over de afgelopen 5 jaar. Dit om een duidelijk beeld te krijgen van waar we staan en hoe dat is verlopen. (U kunt het verhaal ook hier op Yelza lezen.)

U ziet de belangrijke “halving” momenten in 2020 en 2024 en de sterke stijging na de overwinning van Trump. Momenteel corrigeert de koers licht van $100.000 naar $93.000. Gezien de bewegelijkheid van de Bitcoin is een correctie van 7% aan te merken als een lichte correctie.

Wat is de algemene verwachting van de koers van de Bitcoin

Een ronde langs de vele analisten geeft ons een algemene verwachting voor Bitcoin die positief is, met analisten die aanzienlijke prijsstijgingen voorspellen in de komende jaren. Voor 2025 variëren de voorspellingen tussen $135.000 en $300.000, waarbij factoren zoals de halvering en toenemende marktadoptie een cruciale rol spelen. Op langere termijn, richting 2030, worden prijzen tot €450.000 verwacht, mede door de goedkeuring van Bitcoin Spot ETF’s en verdere institutionele adoptie.

Welke factoren spelen een belangrijke- en positieve rol in de koers van de Bitcoin

Zoals wellicht bekend kent Bitcoin een: beperkt aanbod: Bitcoin heeft een maximale voorraad van 21 miljoen munten. Naarmate meer munten worden gemined, wordt het aanbod schaarser, wat de prijs kan verhogen bij stijgende vraag.

Deze stijgende vraag kan komen vanuit de toenemende adoptie door particulieren, bedrijven en overheden.Donald Trump heeft aangegeven de regulering ten aanzien van crypto te versoepelen. Positieve regelgeving, zoals belastingvoordelen of het erkennen van Bitcoin als wettig betaalmiddel, kan de koers omhoog stuwen. Trump heeft onder andere voorgesteld een strategische Bitcoin-reserve op te zetten voor de VS.

Grote bedrijven en beleggingsfondsen die Bitcoin kopen of Bitcoin-ETF’s lanceren, versterken het vertrouwen en verhogen de vraag. De herverkiezing van Trump heeft geleid tot een toename van institutionele investeringen in de cryptomarkt. BlackRock’s Bitcoin ETF bereikte op 6 november een nieuw hoogtepunt met het hoogste handelsvolume tot nu toe: $4,1 miljard aan verhandelde activa op één dag.

Wat is een risico voor de opgang van de koers van Bitcoin

Zoals hierboven beschreven staan veel seinen op groen. Toch moeten we met enkele zaken wel rekening houden. Ondanks de verbeteringen op het gebied van cyberveiligheid kunnen schandalen of hacks het vertrouwen in het netwerk schaden en de prijs negatief beïnvloeden.

Alternatieve munten (altcoins) die betere technologieën bieden of aantrekkelijker zijn voor investeerders, kunnen de vraag naar Bitcoin verminderen. Grote investeerders (whales) kunnen met hun transacties de prijs beïnvloeden en ook invloedrijke figuren (bijvoorbeeld Elon Musk) en trends op sociale platforms kunnen de koers drastisch beïnvloeden.

Dit zijn factoren die we in het achterhoofd moeten houden maar worden door ons niet bestempeld als een significant risico voor de opgaande koers van de Bitcoin.

Wat is de verwachting van de koers van de Bitcoin

We hebben de omstandigheden van de Bitcoin in kaart gebracht en middels ons wiskundig model kunnen we een verwachting produceren. Hierin gaan we uit van het technisch meest waarschijnlijke scenario tot eind 2025.Hieronder treft u in een oogopslag de verwachting.

Het meest waarschijnlijke scenario gaat uit van een voortzetting van de huidige stijging tot circa $115.000. In het eerste halfjaar van 2025 zal de koers naar verwachting gaan corrigeren tot de zone $85.000 tot $75.000. Zoals het er nu naar uitziet ontstaat er in die zone een prachtig koopmoment want het koersdoel voor eind 2025 is volgens ons model $ 150.000.

Bitcoin ziet er positief uit en kan vanaf het huidige niveau van $93.000 nog een sprint gaan maken tot ruim boven de $100.000. Voor de vele investeerders die Bitcoin kochten in verband met de verkiezingswinst van Trump is het te overwegen om boven de $ 100.000 in fases te verkopen. Vanaf de $ 115.000 wordt namelijk een flinke daling verwacht. In de zomer van 2025 weten we of Donald Trump zijn beloftes enigszins kan waarmaken en verwacht ons model een voortzetting van de sterke trend omhoog naar het koersdoel van $ 150.000.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20461 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht