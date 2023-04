Bitcoin boven de 30.000

Bitcoin is boven de 30.000 gekomen. Wat nu?

Even hebben we gedacht dat bitcoin door beleggers zou worden ingezet als bescherming tegen de inflatie. Maar de geldontwaarding staat onder druk. Bitcoin stijgt. Was eind vorig jaar 16.000 dollar. Staat dus nu bijna 88% hoger. Daarmee doet bitcoin het beduidend beter dan aandelen die profiteren van de dalende inflatie en daarbij horende druk op de vrees voor een rentestijging.

Wat nu? Voor bitcoin ligt pas een weerstand op 34.000 dollar. Daarna komt 48.000 dollar. Oude tijden herleven. Een verhaal is er niet. Het is simpel. Er is meer vraag dan aanbod, de klassieke dooddoener voor als beleggers en traders het niet weten.

