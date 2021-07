Bitcoin: Een koopje of foute gok

Is het tijd om bitcoin te kopen. Vandaag +0,5% op 37.484 en +25,7% op maandbasis en +29,2% sinds begin dit jaar.

Bitcoin is weer gaan stijgen door berichten dat Amazon mogelijk iets met de bitcoin als betaalmiddel zou willen doen. Definitief is het niet.

Bitcoin is natuurlijk geen product; het is een belegging in een beweging. Daarom kan ook slechts op een eenzijdige wijze naar de grafiek worden gekeken.

Weekbasis

De chart voor bitcoin op weekbasis laat enkele zaken zien: de trend daalt, de ondergrens van de bandbreedte staat onder druk en de bovengrens maakt een zijwaartse beweging. Het enige pluspuntje is een lichte verbetering van de RSI, maar dat is niet overtuigend.

Het zou zo maar kunnen gebeuren dat bitcoin blijft hangen in een herstelbeweging waardoor de prijs zou kunnen stijgen naar de weerstand van 41.900 of 51.900. Op basis van de ontwikkeling van de trend, in dit geval de tijdsduur van het voortschrijdend gemiddelde, mag pas een definitieve omslag worden verwacht rond het einde van het jaar.

Dagbasis

Traders zullen waarschijnlijk eerst enige prijsdruk ervaren. Hierdoor kan de prijs zelfs tijdelijk terugkeren naar de 30.000 dollar ofwel de ondergrens van de bandbreedte.

