Bitcoin en aandelen naar een record

Het kan allemaal niet op. Bitcoin is bezig met een succesvolle aanval op 100.000 en kan daarna na 125.000 dollar. In de VS lijkt de twijfel te zijn toegeslagen na de nieuwe records voor Dow Jones, Nasdaq en S&P. De S&P 500 (0,6% winst) sloot voor de 56ste keer dit jaar op recordhoogte, berekende het FD. “Ik denk dat er nog steeds gas in de tank zit terwijl we door december en 2025 gaan”, zei Tony Pasquariello, wereldwijd hoofd van de dekking van hedgefondsen bij Goldman Sachs op CNBC.

Natixis Investment Managers m.b.t. hun jaarlijkse onderzoek onder institutionele beleggers wereldwijd. Uit het onderzoek blijkt onder andere het volgende:

• Recessievrees neemt af: Slechts 30% van de beleggers verwacht een recessie in 2025, een daling ten opzichte van 51% vorig jaar.

• Waarderingen onder de loep: Twee derde van de beleggers (67%) vindt dat aandelenwaarderingen de fundamenten niet weerspiegelen.

• India als opkomende favoriet: 63% van de respondenten verwacht dat India China zal inhalen als de belangrijkste opkomende markt voor investeringen.

• Private equity blijft aantrekkelijk: Bijna driekwart (73%) ziet de meeste kansen in private equity, mede door een verwachte versnelling van de dealflow als gevolg van renteverlagingen.

• Verbeterd crypto-sentiment: Het aantal beleggers met een positief sentiment over cryptocurrency is meer dan verdubbeld, van 17% in 2024 naar 38% in 2025.

AEX moet een tandje extra verzetten om een nieuw record te vestigen

