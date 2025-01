Bitcoin & Ethereum. Wat zijn de verwachtingen voor 2025?

Sinds enkele maanden zijn veel toonaangevende financiële markten beland in een correctieve fase. Na de stijging van de aandelenmarkten en cryptocurrencies door de verkiezingsoverwinning van Donald Trump is het voor de markten even afwachten en verkeren we in een fase die kan uitmonden in een verdere correctieve daling die snel gevolgd zal worden door de voortzetting van de uptrend. Dat stelt de website Yelza.com.

Dit geldt zeker ook voor de Bitcoin. Hieronder treft u de koersgrafiek over het afgelopen jaar met het meest waarschijnlijke scenario en belangrijke momenten ingetekend.

U ziet het belangrijke “halving” moment in 2024 en de sterke stijging na de overwinning van Trump. Momenteel bevindt de Bitcoin zich in een zijwaartse fase zoals we die ook zagen na de halving in het voorjaar van 2024. De Bitcoin beweegt zijwaarts binnen de ruime range tussen de $ 89.000 en $ 109.000 en maakt daarmee een technisch mooie setup voor een voortzetting van de uptrend.

De koersvorming van de Bitcoin geeft goede momenten om te overwegen om de kooppositie uit te breiden. Dit is bij het bereiken van de $85.000. Let op dat er nog een kleine mogelijkheid in zit dat de koers iets verder corrigeert naar de $75.000. Ook dat moment is een overweging waard om bij te kopen. Tenslotte is een uitbraak boven de $110.000 een aanleiding om te overwegen de positie uit te breiden. Het koersdoel voor 2025 was eerder $ 150.000 maar is door ons algoritmisch systeem verlaagd naar $140.000.

Wat is de verwachting voor Ethereum?