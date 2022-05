Bitcoin even beneden 30K. Op weg naar 10.000?

Crypto’s dreigen weg te zakken in een moeras van wantrouwen. Een crash dreigt, vergelijkbaar met een bankrun.

De kern van het probleem is de dubieuze kwaliteit van stablecoins. Dat zijn niets anders dan met logaritmen verpakte crypto’s die een onderliggende waarde moeten volgen als een valuta of goud. Dat heeft een hoge mate van valse hoop in zich, omdat je ze nauwelijks of niet kunnen omzetten in de onderliggende waarde. Dat is wel iets anders dan aandelen, futures of zelfs postzegels.

Daar komt bij dat sommige stablecoins uiterst manipulatief zijn. Neem Terra, dat de relatie met de dollar volledig kwijt dreigt te raken. Het was ooit de bedoeling dat de terra/dollar een waarde zou hebben van 100 dollarcent, maar de koers daalde gisteren razendsnel van 90 naar 62 dollarcent. Het vangnet scheurde. Het was niet in staat om met steunaankopen de prijs te stabiliseren. Terra/dollar had met enige variatie 100 dollarcent moeten staan. De daling naar 62 is dramatisch en wordt omschreven als een bankrun. Vanmorgen was de prijs zelfs beneden de 12.

Het kan allemaal nog veel erger worden. De terra kan heel eenvoudig worden gemanipuleerd via Luna Fondation Guard, de organisatie die terra steunt. Bij een daling van de terra/dollar zou ze terra moeten opkopen en omzetten naar luna. Echter, de foundation zit niet op een zak met geld maar op een zak met bitcoins. Dat leidt tot enge wisselwerkingen. Pogingen kunnen worden gedaan door met algoritmen de ‘zaak’ recht te krijgen, maar algoritmen zijn schimmig doordat niemand weet hoe ze functioneren. Toezichthouders en wetgevers laten het gebeuren, terwijl ingrijpen noodzakelijk is.

Bitcoin/dollar is vanmorgen even beneden de 30.000 gekomen. Een doorbraak zal leiden tot een prijsdaling naar 10.000.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17303 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht