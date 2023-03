Bitcoin heeft de opgaande lijn goed te pakken

Bitcoin profiteert volop van de chaos op de financiële markten veroorzaakt door de bankencrisis zegt men.

Bitcoin is vanmorgen weliswaar 1,6% lager op 27.6340 dollar, maar dat is geen reden voor haussiers om uit te stappen. Volgens sommigen moet de stijging worden toegeschreven aan het bankroet van Silicon Valley Bank, maar dat is gewoon door traders uit de duim gezogen. In de afgelopen week steeg bitcoin met 11,8% en goud met 3,3%. Goud is simpelweg een betere en minder volatiele hedge tegen risico’s dan bitcoin, waarmee niet is gezegd dat bitcoin een mooi product zijn om in te traden.

Daar staat tegenover dat wel sprake is van een trendmatige verbetering. Een eerste belangrijke weerstand ligt op 29.000 dollar. Daarna komt het niveau van 32.000-35000 in zicht. Om die weerstanden te bereiken heeft de markt geen sprookjes nodig maar goede lezers van de koersgrafieken.

Geschreven door: Eddy Schekman



