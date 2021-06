Bitcoin? Ik heb ze verkocht

“Ik heb bijna al mijn bitcoins verkocht”, zei beurslegende Jim Cramer op CNBC. De opbrengst heeft hij gebruikt om extra af te lossen op zijn hypotheek.

Cramer’s verkoop werd ingegeven door China’s crackdown van bitcoin en andere cryptovaluta’s. Vanwege regelgeving is inmiddels 90% van de mining-industrie in China gesloten. De Chinese centrale bank heeft er bij AliPay, met 1,3 miljard gebruikers in China, en binnenlandse banken op aangedrongen om niet langer cryptotransacties te ondersteunen.

Onrustig

Bitcoin-beleggers worden onrustig. Logisch, de prijs is in 2 maanden nagenoeg gehalveerd. Tegen de 30.000 dollar ligt een historische steun, wat wordt ondersteunt door de Bollinger Bands op weekbasis. De RSI staat dusdanig laag, dat het lijkt dat de zoektocht naar de bodem is begonnen. Echter, de trend in de vorm van het voortschrijdend gemiddelde wijst op een omslag ofwel een verdere daling.

Bodem

De definitieve bodem voor bitcoin is sterk afhankelijk van de parameters die zijn ingesteld op trendbepalende handelssystemen. In het meest ongunstige geval bepaalt men de bodem van de correctie op basis van de volledige beweging. Dan ligt er pas een belangrijke bodem rond de 27.000.

Geschreven door: Eddy Schekman



