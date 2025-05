Bitcoin kan naar 200.000, maar er zijn hobbels

Geoffrey Kendrick, hoofd digitale activa bij Standard Chartered, heeft zijn eerdere voorspelling voor de bitcoinprijs naar boven bijgesteld. Eerder voorspelde hij dat bitcoin in het tweede kwartaal van 2025 een recordhoogte van ongeveer 120.000 dollar zou bereiken, maar nu geeft hij toe dat deze verwachting mogelijk te laag is. In een luchtige reactie aan klanten zei hij: “Mijn doel van 120.000 dollar in Q2 kan te laag zijn.”

Vorige maand schreef Kendrick dat hij verwacht dat bitcoin deze nieuwe all-time high zal bereiken dankzij een strategische verschuiving van activa weg van Amerikaanse investeringen en de accumulatie door ‘whales’, oftewel grote houders van bitcoin. Volgens hem zullen deze factoren de prijs ondersteunen en bitcoin naar een nieuw record stuwen.

Daarnaast voorziet Kendrick dat de koersstijging zich zal voortzetten gedurende de zomer, met als jaar-einddoel een prijs van 200.000 dollar. Deze optimistische vooruitzichten zijn gebaseerd op de verwachting dat grote institutionele beleggers en vermogensbeheerders hun portefeuilles herstructureren en meer in digitale activa investeren.

Kortom, Standard Chartered’s belangrijkste analist voor digitale activa ziet een sterke opwaartse trend voor bitcoin in 2025, met een potentieel hoger koersniveau dan eerder werd gedacht. Zijn bijgestelde voorspelling benadrukt het groeiende vertrouwen in bitcoin als strategische belegging, mede gedreven door verschuivingen in wereldwijde investeringsstromen en het gedrag van grote investeerders.

De week- en maandgrafiek laten een weerstand zien op 110.000 dollar

