Bitcoin kan nog een flink stuk dalen

De prijsdaling van bitcoin is nog niet voorbij. IG is daar heel duidelijk over.

Volgens de analisten van deze broker zit bitcoin in een tradingrange met een dalende trend. Dat voorspelt niet veel goed. Zeker als wordt afgegaan op het prijsdoel van 12.467 dollar. De prijs is in 12 maanden met 40,5% gedaald naar 19.510 dollar.

Voor Nederlandse beleggers zou het verlies in euro’s nog hoger kunnen uitkomen. IG verwacht dat de euro/dollar de bodem heeft bereikt op 1,0039.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17511 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht