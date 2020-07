Bitcoin: Kansrijk of een geloof

Zet vier crypto-specialisten aan een tafel en je krijgt opportunistische beschouwingen.

Het klinkt aardig dat bitcoin met een prijsstijging van 14% dit jaar de derde beste vermogensklasse is na goud en de Nasdaq. Het is zoiets als zeggen dat de beurs er geweldig bijligt door de koersverdubbeling van Adyen of stellen dat de beurs er slecht bijligt door de koersdaling van 44% van RD Shell.

Bitcoin en andere cryptovaluta’s zijn geen producten maar bewegingen, omdat ze de onderliggende waarde missen. Dat geldt ook voor eventuele ETF’s als de vermeende onderliggende waarde een cryptovaluta is, omdat het hoofdproduct geen onderliggende waarde heeft. CFD’s, opties en turbo’s moeten het ook hebben van de beweging, maar er is tenminste een relatie met een onderliggende waarde. Bij cryptovaluta’s in de huidige vorm, dus niet gecontroleerd door een centrale bank, draait de prijsvorming in belangrijke mate om manipulatie en interpretatie van charts.

IG Head of Markets Salah-Eddine Bouhmidi zat vorige week met vier crypto-specialisten (Michaël van de Poppe, Frits Thomas, Arthur Stolk en Melvin Lazeron) aan tafel om de uitdagingen en kansen van cryptocurrency te bespreken.

