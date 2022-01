Bitcoin knettert (verder) omlaag

De weerstand onder bitcoin is weggeslagen. De prijs staat al onder zware druk. Wat nu?

Met een verlies van 7,5% is bitcoin vanmorgen beneden de steun van 40.000-41.000 dollar gekomen op 38.703 dollar. Er worden diverse redenen aangevoerd: tapering, waardoor minder overtollig geld naar dit soort van producten kan vloeien, angst voor de inflatie en daarbij horende hogere rente, het negatieve sentiment op de aandelenmarkten, de opkomst van e-valuta’s en gebrek aan regelgeving van toezichthouders.

Charttechnisch is het bedenkelijk dat de koers beneden de vorige belangrijke low is gekomen van september. Hierdoor is ruimte ontstaan om op zoek te gaan naar de vorige low van 30.000 dollar in juli. Bitcoin is redelijk oversold is op basis van de dag- en weekgrafiek.

Op weekbasis is de trend omgeslagen naar een daling. Bovendien heeft zich tussen de 60.000 en 65.000 een dubbele top gevormd.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16940 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht