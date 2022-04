Bitcoin of aandelen

Wat moeten beleggers kopen in deze turbulente tijden. Wat zijn de kansen en de risico’s. Zes tips hoe beleggen leuk blijft.

Beleggen is in de laatste decennia flink gewijzigd. De opkomst van crypto’s heeft sommige zaken op z’n kop gezet. Logisch. Verscheidene bancaire diensten zijn veel te duur als buitenlandse betalingen en beleggen. Het is onvermijdelijk dat die tarieven onder zware druk komen te staan. Het zou een zinvolle verklaring zijn waarom financiële aandelen fundamenteel zo laag staan gewaardeerd.

Tip 1 Verkoop een deel van de financials (in ieder geval het onbezonnen dure Adyen) en koop daarvoor crypto’s. Daarbij gaat een voorkeur uit naar bitcoin, dat de wereld heeft doen veranderen net als de iPhone; en ethereum dat uitermate geschikt is voor financiële diensten.

Tip 2 Deze verschuiving moet door dezelfde bril worden bekeken als de opkomst van de elektrische auto. In een portefeuille hoort Tesla (duur maar goedkoopste EV) en bijvoorbeeld Duitse degelijkheid als Volkswagen, Daimler en BMW.

Tip 3 Wees niet woke. Met een braaf, soms op het irritante af, correcte gedrag kun je nauwelijks bovengemiddelde rendementen behalen. Beleggers die Shell een smeerpoets vonden en oogkleppen op hadden voor de transitie, hebben in 12 maanden 60% koerswinst misgelopen bij een vrijwel gelijke AEX. Kijk eens wat meer naar de ster aan de horizon dan naar de bekrompenheid van de historie.

Tip 4 Denk fris en modern. Blijf niet te veel hangen in fundamentele waarderingen. Hoge en lage koers-winstverhoudingen zijn veelal een tijdsbeeld en zeggen vooral iets over de geldstroom. Meer geld van centrale banken of een hogere spaarquote leidt tot hogere aandelenkoersen, omdat daardoor meer vraag ontstaat bij een gelijkblijvend aantal aandelen.

Tip 5 Inflatie en rente moeten vooral als kostenposten worden gezien. Wat doet het met de bedrijfswinsten? Het komende jaar zal het een druk op de marge veroorzaken. Geen probleem als de economische groei sterk genoeg is. De rente zal wel omhoog vliegen, maar pas na een flinke correctie. Door een dalende olieprijs vermindert de druk op de inflatie en kan het rendement op 10-jarige Nederlandse obligaties dalen van 1,1% naar minimaal 0,8%. Tijdelijk goed nieuws voor beleggers en huizenkopers.

Tip 6 De verdeling. Investeer een deel van uw vermogen in ETF’s die de AEX, Stoxx 600, Nasdaq, Shanghai en bitcoin tracken. Bij aandelen kunt u denken aan aanjagers van groei ASML, Apple, Microsoft, ING en Aegon en slaapverwekkende degelijkheid als Unilever, Ahold Delhaize, Relx, KPN en PostNl. Dit zijn allemaal beleggingen voor de lange termijn, niet te verwarren met kansen voor traders of aandelen die worden gezocht omdat ze leuk zijn of op de een of andere manier tot de verbeelding spreken. Maak dat onderscheid.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17225 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht