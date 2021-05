Bitcoin: Profiteren van een volatiel herstel

China heeft de cryptomarkt een hardere klap uitgedeeld dan het besluit van Tesla om bitcoin niet meer als betaalmiddel te accepteren.

Drie Chinese instanties hebben cryptovaluta’s verboden als betaalmiddel en als belegging. Ongetwijfeld zal het gaan om de bestaande crypto’s, die alleen al vanwege hun digitaal fysieke beschikbaarheid nooit als wereldmunt kunnen worden gezien. Dat komt harder aan dan het besluit van Tesla om met opgespaarde bitcoins een gekochte auto te kunnen kopen.

Waarschijnlijk zullen vrijwel alle landen met hun eigen cryptomuntje komen als vervanging of aanvulling op de bestaande betaalmiddelen. Vrijelijk daarnaast laten bewegen als betaalmiddel is monetair onwenselijk, omdat het de ‘waardering’ tussen landen elimineert. Bitcoin, ethereum en vele cowboy-muntjes zullen nooit als wettig betaalmiddel worden gezien.

Sterker nog, met een wereldmunt ben je veel te afhankelijk van wat andere landen doen. Een explosieve stijging van de rente in een met schulden belast land werkt dan door in landen die zich keurig aan afspraken houden. Zo wordt dan de financiering van de Nederlandse staatsschuld aanmerkelijk duurder door de torenhoge rentes in Turkije, Brazilië, Mexico, Rusland en India. De gevolgen voor de huizenmarkt zijn niet te overzien.

De enige muntjes die er internationaal echt toe doen zijn de Amerikaanse dollar, het Britse pond, de Europese euro, de Chinese yuan, de Japanse yen en desgewenst de U.S. Dollar Index, een mandje bestaande uit de euro, yen, Canadese dollar, Zweedse kroon en Zwitserse frank.

De beslissingen van China en Tesla zullen echt niet het einde betekenen van crypto’s als bitcoin en ethereum. Daarvoor is de volatiliteit te hoog en de marketing te sterk. Cryptobeleggers kiezen voor de beweging en niet voor het verhaal.

Vandaag

Vandaag staat bitcoin 4,3% lager op 41.050 dollar en staat ethereum 3,1% lager op 3.200. Momentum-beleggers zouden voor een volatiele herstelbeweging bitcoin kunnen kopen. Ethereum is technisch op dag- en weekbasis te overbought om te kopen.

Chart bitcoin op dagbasis

Bitcoin is op dagbasis beneden de ondergrens van de bandbreedte gekomen. Dat is een charttechnische voorbode van een herstelbeweging, vooral in combinatie met de lage RSI. Wees niet overmoedig. Op weekbasis ligt de ondergrens van de bandbreedte op 35.000 dollar.

