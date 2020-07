Bitcoin ruimschoots verdubbeld. Waar ligt de top

Bitcoin is na de onstuimige opmars gestabiliseerd. Het noteert vanmorgen vrijwel onveranderd op 11.037 dollar.

De prijs van bitcoin is sinds maart ruimschoots verdubbeld. De RSI geeft aan dat bitcoin overbought is, maar nog niet zo extreem sterk dat een groot deel van de winst moet worden ingeleverd. De markt is nog op zoek naar een goede top, waarbij het charttechnisch niet is uitgesloten dat een aanval zal worden gedaan op de top van 12.800 in juni 2019.

Prijsbeweging van cryptovaluta’s worden in belangrijke mate gevoed door interpretaties van charts

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

