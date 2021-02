Smerige bitcoin wint aan geloofwaardigheid

De recente recordkoersen van de bitcoin lijkt erop te wijzen dat beleggers de cryptomunt steeds meer als een geloofwaardige beleggingscategorie beschouwen, zegt David Sneyd, duurzaamheidsanalist bij vermogensbeheerder BMO GAM. Maar is de bitcoin ook geschikt voor wie duurzaam wil beleggen?

Het oorspronkelijke idee achter de bitcoin, het democratiseren van financiële markten door tussenpersonen te verwijderen, heeft zeker sociale voordelen, zegt Sneyd. “Het verlagen van de kosten voor het overmaken van geld tussen rijkere en armere landen, maakt deel uit van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN. Op die manier kunnen migranten goedkoper geld sturen naar familie in het land van herkomst. Ook kan de anonimiteit die bitcoin en andere cryptomunten bieden, veiliger zijn voor mensen in landen met onderdrukkende regimes en geeft het gebruikers in deze digitale tijden meer privacy.”

Vervuilend

Maar volgens Sneyd gaat dit gedecentraliseerde monetaire model, dat gebaseerd is op geavanceerde cryptografie, gepaard met een aanzienlijke milieukost. “Het is alom bekend dat het stroomverbruik van bitcoin enorm is; een recente analyse van Digiconomist spreekt zelfs van een jaarlijks energieverbruik net achter dat van Chili. Maar wat nog belangrijker is, tweederde van de datamining vindt plaats in China, en dat is niet voor niets. In de steenkool intensieve regio’s van het land worden energiekosten gesubsidieerd; de daaruit voortvloeiende koolstofvoetafdruk is enorm. Op de lange termijn is het moeilijk in te zien hoe dit te rijmen valt met een overgang naar een koolstofarme economie.”

Reden waarom BMO GAM de bitcoin en andere cryptomunten vanuit ESG-oogpunt negatief beoordeelt. Sneyd: “Op dit moment is het positieve potentieel van de bitcoin nog niet bewezen, maar zijn de negatieve factoren zeer reëel en aanwezig.” Toch is dit niet per se het einde van het crypto-verhaal, zegt Sneyd. “De blockchain-technologie die aan de basis ligt van cryptomunten, kan wel oplossingen bieden voor al lang bestaande ESG-uitdagingen. De open en veilige technologie kan bijvoorbeeld worden ingezet voor de traceerbaarheid van de toeleveringsketen, de distributie van hernieuwbare energie, antiwitwaspraktijken en proxy voting.”

