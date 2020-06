Bizar sentiment AEX

De Europese aandelenmarkten zullen vandaag verzwakt beginnen door het coronavirus.

Inmiddels zijn meer dan 500.000 mensen aan deze ziekte overleden. Het heeft beleggers wakker geschud. In de premarket staan de index enkele tienden van procenten lager. De AEX (559,82) laat een bizar sentiment zien. De ondergrens van de bandbreedte ligt op dagbasis op 538 en op maandbasis 485. Opvallend is dat de bandbreedte op weekbasis op 420 ver beneden die op maandbasis ligt en op vrijwel hetzelfde niveau als het dieptepunt in maart. Er is dus veel ruimte voor een paniekreactie.

Azië is lager na de publicatie van tegenvallende economische cijfers en door de ontwikkeling van het coronavirus. In Japan daalde de detailhandelsverkoop met 12,2% in mei. De Nikkei is -2,3%. Kospi -2,0% en Australië -2,4%. Hong Kong -1,6%. Goud komt niet echt van zijn plaatst met een stijging van 0,1% naar 1.774,05. Brent is -1,4% op 40,14 dollar. Duitse Bunds -0,002 op min 0,48%. US Bonds +0,005 op 0,643%.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 15021 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht