‘Beleggers zouden meer moeten beleggen in Japan’

Beleggers in Europa doen zichzelf tekort door nog altijd te weinig te beleggen in Japanse aandelen. “Japan heeft de wind in de rug door positieve macro-economische ontwikkelingen en een aantal belangrijke hervormingen waar aandeelhouders baat bij hebben. Deze ontwikkelingen zouden zowel binnenlandse als buitenlandse beleggers moeten aanspreken”, stelt vermogensbeheerder BlackRock.

In het rapport Japan – A greater role in portfolio’s. “Uit ons onderzoek blijkt dat portefeuilles in Europa, het Midden-Oosten en Afrika nog altijd flink onderwogen zijn in Japanse aandelen.” Volgens de analyse van BlackRock hebben beleggers uit de EMEA-regio gemiddeld maar 3,6% van hun aandelenbeleggingen in Japanse aandelen geïnvesteerd. Dat percentage ligt een stuk lager dan de huidige benchmark-allocatie van 5,3%. Dit percentage is gebaseerd op de MSCI ACWI.

“Beleggers uit EMEA zouden hun allocatie op z’n minst naar hetzelfde niveau als de benchmark moeten tillen”, vinden de experts.

